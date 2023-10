Brasil conquista pódio duplo com Rayssa Leal e Pâmela Rosa no skate street feminino no Pan de Santiago

Neste sábado(21), na estreia da modalidade de skate nos Jogos Pan-Americanos, as brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa dera um show e confirmaram o favoritismo do Brasil no esporte. A “fadinha” ficou com o ouro e Pâmela com a prata. A competição aconteceu em Santiago, Chile, onde está sendo realizado o Pan.

A disputa

Na competição, Rayssa foi a última atleta a competir entre as nove. Na primeira volta, conseguir a incrível pontuação de 76.03, enquanto a segunda, 44.82, foi descartada., rayssa tinha arriscado umas manobras e teve alguns erros. As tentativas 3 e 4 foram as que renderam notas mais altas, com manobras bem sucedidas, 76.72 e 84.23, respectivamente que resultaram na pontuação final de 236.98.

Pâmela Rosa, segunda no roster, somou 211.34 pontos. Com duas excelentes voltas, a nota de 73.17, na segunda, foi a mais alta. Na etapa de manobras, zerou três tentativas e alcançou 60.73 (T3) e 77.44 (T4). Por fim, garantiu a prata na competição.

A norte-americana Heyne ficou com o bronze, fechando com 176,35.

