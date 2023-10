Novo Programa na Rádio FM Cidade Morena atenderá demanda do ouvinte para melhorias no bairro

O objetivo do programa é ser uma ponte entre comunidade e poder público

O Bom dia Campo Grande, novo programa da rádio Fm Cidade Morena será apresentado pela jornalista Marinalva Pereira e promete interação da comunidade da região do novos estados com vereadores, prefeitos. Também será ouvida a demanda local. A estreia é nesta segunda(23) das 08h às 09h na 106,3 fm.

A rádio (106,3 fm)

A FM Cidade Morena é uma rádio com “cara” de interior e se destaca com a programação voltada para a interação com o ouvinte. Há 10 anos, o projeto de concessão da rádio foi enviado, sendo um esforço da jornalista Marinalva Pereira e parceiros.

Programação da rádio

-“Sertanejo nota 10″ o programa acontece de domingo a domingo, das 04 às 08h da manhã com o locutor Barbosa. A programação sertaneja é variada, segundo ele, toca de tudo, mas o horário das 05 às 06 é dedicado ao sertanejo raiz.

-Programa musical com dj Jb Viana com flashbacks dos anos 70, 80.

-Jornal da Rádio – com notícias e boletins, acontece das 11 às 12h.

-Programa A tarde é nossa, com Marinalva Pereira. Depois do jornal são tocadas as músicas a pedido dos ouvintes.

-Fala, Mato Grosso do Sul! às sexta-feiras das 08 às 09h com o advogado, Dr. Nelson Alfonso. “Nós abordamos assuntos de variedades, da demanda popular, com qualidade, seriedade, tudo isso é repassado de forma lúdica”, destaca. Cada programa recebe um entrevistado diferente.

-Comunidade em Ação apresentado, aos sábados das 9h às 10h por Iracy Martins, presidente do bairro novo minas.

-Participação do locutor da bdm digital, com informações econômicas patrocinadas e informações de saúde com o Dr. Samir Thanus.

A ouvinte Mara Iglair Areco, destaca “Tem muitos benefícios, de entrevistas, conhecimento, assessoria de advogado, acho que essa rádio foi feita para ajudar as pessoas no geral, em todos os sentidos”

Para ouvir a rádio acesse www.fmcidademorena.com.br ou sintonize na 106,3 fm. Contato via whatsapp: (67) 99142-7214

