Senac Hub Academy oferece palestras e workshops gratuitos

No dia 25 de outubro, a partir das 19h, o Senac Hub Academy, em Campo Grande, realiza a terceira edição do evento gratuito “Hub Innovation – Encontros que multiplicam conexões”. Com foco na inovação, serão disponibilizados mais de 25 palestras e workshops na área de games, saúde, moda, beleza, comércio, marketing, varejo, entre outros, além de possibilidade de networking.

O evento é realizado pelo Senac Hub Academy e reúne mais de 30 profissionais de mercado e empresas atuantes em áreas como tecnologia da informação, gamificação, comunicação e marketing, beleza e estética, gestão, varejo e saúde, para o compartilhamento de conhecimento em novos métodos e técnicas de trabalho, tendências de mercado e processos inovadores, promovendo momentos de networking entre os participantes, essencial para o crescimento na carreira e para novas ideias de negócio.

“Os momentos proporcionados pelo evento são uma ótima oportunidade de contato com as novidades do mercado, nos mais variados temas, apresentando diversas ferramentas que podem agregar na carreira de quem está em busca de aprimorar seus conhecimentos ou novas oportunidades no mercado de trabalho. Além de criar oportunidades para compartilhamento de conhecimento e experiência, gerando conexão entre empresas, profissionais, professores e estudantes”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

