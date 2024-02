Portuguesa vence Coxim e se classifica para mata-mata do Estadual

David Souza e Raylan Dourado balançaram a rede pela primeira vez vestindo Lusa.

Vitória da Portuguesa! O time rubro-verde venceu o Coxim por 2×1 na tarde chuvosa deste domingo (18/02) em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 – Série A. Com isso, garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do certame. O palco da partida foi o Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

David Souza e Raylan Dourado marcaram para a Lusa ainda no primeiro tempo. Com o elenco aguerrido, focado e entrosado, a superioridade foi revertida em bola na rede. Aos 23 minutos, Dudu tocou pro Alisson que chutou da intermediária. Após o goleiro espalmar, David aproveitou a sobra pro lado direito e marcou.

Do outro lado, Caio igualou aos 41 minutos. Mas com poder de reação, pouco após a placa dos acréscimos ser levantada, aos 46, Raylan chutou da grande área e balançou a rede do adversário. “Meu primeiro gol no profissional, era algo que eu procurava há um tempo e graças a Deus fui agraciado. Feliz em ter ajudado a equipe”, diz o volante.

O professor Glauber Caldas acredita que o placar poderia ter sido mais elástico e que o tipo de falha que culminou no gol adversário está sendo trabalhada pelo elenco. “Tivemos um ótimo primeiro tempo, mas sofremos um pouco no segundo, apesar das chances. Houve jogos em que jogamos muito bem e não saímos com os três pontos, mas aqui conseguimos. O importante foi a classificação”, fala.

Apesar do avanço para a próxima fase, a Portuguesa tem ainda outros três compromissos pelo returno do Estadual. O próximo será contra o Costa Rica, domingo (24/02), às 15 horas, no Estádio Sotero Zárate, pela 8ª rodada. O jogo válido pela rodada anterior, contra o Náutico, foi adiado para o dia 29/02, às 20 horas, no Estádio Jacques da Luz.

Para a temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol – Série A a Portuguesa conta com o apoio de Sicredi, Amireia Pajoara, Anoreg-MS, Mob Seguros, VM Sports e UEFAMS.

Com informações da Ascom Portuguesa-MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: