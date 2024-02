Náutico é o primeiro rebaixado do Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Náutico Futebol Clube, equipe de Campo Grande, sofreu o primeiro rebaixamento no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2024. Esta foi a estreia do time na elite da competição, após uma década de história. Apesar das expectativas, a permanência foi fugaz, com a confirmação do retorno à Série B em 2025, ainda com quatro rodadas por disputar na fase de grupos.

A ascensão do Náutico se deu após herdar a vaga da Serc, de Chapadão do Sul, que abdicou da competição em 2023. Para este ano, o time anunciou seu elenco tardiamente, com Matheus Sabatine como técnico. Contudo, a campanha decepcionante não somou pontos até o momento, com 18 pontos disputados e nenhum conquistado.

Os resultados refletem a dificuldade enfrentada em campo. Após uma derrota por 3 a 1 contra o Costa Rica na estreia em casa, a sequência de reveses continuou. Derrotas por 2 a 0 para a Portuguesa e o Operário, e um revés por 3 a 1 contra o Coxim, culminaram em uma posição precária na tabela.

No retorno à competição, mais uma derrota, desta vez para o Operário por 2 a 0, em Sidrolândia. O último confronto deste final de semana, contra o Costa Rica, também terminou com uma derrota por 2 a 0. Com isso, o rebaixamento se consolidou, aguardando apenas o encerramento da tabela para ser oficializado. O Náutico enfrentará a Portuguesa e o Coxim nas duas últimas partidas da temporada, já sem possibilidade de reversão do destino.