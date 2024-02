Aeronáutica abre 207 vagas de oficiais para nível superior; veja detalhes

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu cinco editais para admissão de 207 vagas para cursos de nível superior. Conforme o SBT News, todos são ministrados pelo Centro de Instruçõa e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa, Minas Gerais.

No total, os editais contemplam 41 profissões, como dentistas, médicos, farmacêuticos, engenheiros e capelães. Após o final do curso, os candidatos aprovados se tornam aptos a prosseguirem com a profissão na carreira militar.

As inscrições podem ser feitas neste link até dia 11 de março. A taxa é de R$ 150. Ainda segundo o SBT News, para participar dos exames de admissão de médicos, dentistas, engenheiros e farmacêuticos, os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2025. Já para capelães, devem ter entre 30 e 40 anos completados até o fim deste ano.

Com informações do SBT News.

