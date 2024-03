Portuguesa supera Náutico em duelo atrasado do Campeonato Estadual

A Portuguesa derrotou o Náutico por 4 a 3 no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (29). O confronto, válido pela 7ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol Série A de 2024, foi marcado por reviravoltas e intensidade.

O placar foi inaugurado pelo Náutico, já rebaixado para a segunda divisão de 2025, com um gol de Felipe Pacheco aos 19 minutos do primeiro tempo. No entanto, a Portuguesa conseguiu igualar o marcador com um gol de Railan aos 41 minutos, mantendo a disputa equilibrada.

Na segunda etapa, Lucas Caetano e David marcaram para a Portuguesa, enquanto o Náutico ampliou com mais um gol de Felipe Pacheco. Entretanto, Dudu, com dois gols em sequência aos 18 e 21 minutos, garantiu a vitória para a Portuguesa.

Com essa importante vitória, a Portuguesa, que também conquistou o acesso da série B nesta temporada, assegurou sua posição na próxima fase do estadual. Atualmente na segunda colocação do Grupo A com 12 pontos, a equipe está pronta para enfrentar os desafios dos jogos eliminatórios.

