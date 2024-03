Portuguesa denuncia caso de racismo policial contra jogador

Durante a partida entre Portuguesa e Náutico, na noite de ontem (29), pelo Campeonato Estadual Sul Mato Grossense, um episódio lamentável de racismo policial abalou o ambiente esportivo no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O jogador da Portuguesa, Vinícius Machado, foi vítima de insultos racistas proferidos por uma autoridade policial presente em campo.

O incidente teve início quando a arbitragem assinalou uma falta contra o time da Portuguesa, categorizando-a como pênalti. Em resposta, parte da equipe da Polícia Militar entrou em campo, alegadamente para conter a disputa entre os jogadores. No entanto, durante a intervenção, um dos policiais dirigiu-se de forma intimidadora a Vinícius Machado, utilizando termos racistas, conforme relatado pelo próprio jogador, seus colegas em campo e a torcida presente.

Diante da gravidade do ocorrido, Vinícius Machado solicitou sua substituição, alegando que não se sentia mentalmente apto para continuar a partida após ter sido vítima de racismo. A Associação Atlética Portuguesa imediatamente manifestou seu repúdio ao episódio e anunciou que está reunindo provas e testemunhas para formalizar uma denúncia. Em comunicado à imprensa, o clube afirmou que tomará todas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos.

O advogado Helton Celin, representante jurídico da Portuguesa, enfatizou a postura enérgica do clube contra o racismo: “O corpo jurídico da Associação Atlética Portuguesa está tomando as medidas extrajudiciais e posteriormente as judiciais cabíveis, repudiando veementemente as atitudes desabonadoras tomadas em campo por aqueles que deveriam impedir qualquer ato que contraria o princípio moral e dos bons costumes”.

Além disso, a Portuguesa emitiu uma nota oficial condenando veementemente o racismo, reafirmando seu compromisso com a promoção da igualdade racial e sua intolerância a qualquer forma de discriminação. O clube destacou que o futebol deve ser uma ferramenta de combate à desigualdade racial e que episódios como esse não serão tolerados.

Confira nota completa:

O caso evidencia a urgência de medidas efetivas para combater o racismo no esporte e na sociedade como um todo. Enquanto se aguarda a investigação dos fatos, é fundamental que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam devidamente punidos, reforçando a mensagem de que o racismo não tem lugar em nosso meio e merece o mais severo dos cartões vermelhos.