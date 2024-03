Grupo de trabalho debate inclusão de pessoas com deficiência nas empresas

Representantes de indústrias, instituições de ensino, órgãos públicos e entidades setoriais reuniram-se nesta segunda-feira (26/02), em Campo Grande, para participar do grupo técnico do Comitê Empresa-Escola (Cempe) voltado à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O encontro foi presidido pelo superintendente regional do Sesi, Régis Borges.

Durante as atividades, foram apresentados os objetivos do grupo de trabalho e das pessoas envolvidas. Os participantes puderam dar depoimentos sobre as dificuldades na contratação e formação de mão de obra, bem como as barreiras para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O grupo levantou sugestões e temas que serão abordados nas próximas reuniões do Cempe.

“Ressalto que este encontro é uma efetiva integração entre setor produtivo e educacional, no sentido de teremos entregas cada vez melhores e mais aderentes à demanda de quem busca talentos no mercado de trabalho. Ganham as empresas, ganha a sociedade como um todo”, disse o superintendente do Sesi.

