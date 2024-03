‘Sextou’ pode vir acompanhado de pancadas de chuvas, mas calor não dá trégua

Março começou já no último dia útil do mês, e segundo a meteorologia, a sexta-feira (1) deve começar com sol na maior parte de Mato Grosso do Sul. Entretanto, ainda há possibilidade de pancadas de chuva.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima na casa dos 24 °C e máxima de 37 °C, enquanto em Dourados os termômetros ficam entre 23 °C e 38 °C. Em Três Lagoas, mínima de 26 °C e máxima de 40 °C. Já em Corumbá e em Porto Murtinho a variação deve ir de 27 °C à 38 °C nesta sexta-feira. Em Ponta Porã, 23 °C de mínima e 35 °C de máxima, e em Coxim, 24 °C e 38 °C, respectivamente.

Segundo a meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, o sol segue firme no estado devido a um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens. Porém, a chuva pode ocorrer justamente devido ao aquecimento provocado por esse sistema.

“São previstas altas temperaturas em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, com valores que podem atingir até os 40°C, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, que pode chegar a até 15%”, destaca Valesca, orientando ainda a população a beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos.

Ainda conforme o Cemtec, os ventos atuam do quadrante norte na maior parte do Estado, exceto nas regiões leste e sudeste, onde atuam do quadrante leste. Em todo o Mato Grosso do Sul a velocidade média não deve passar dos 60 km/h, apenas com rajadas pontuais acima disso.

