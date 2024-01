Portuguesa recebe Náutico no Jacques da Luz pelo Estadual na noite de hoje

A Portuguesa recebe o Náutico na noite desta quinta-feira (25/01), às 20 horas, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. Os torcedores rubro-verdes poderão acompanhar a partida in loco garantindo o ingresso na bilheteria a R$20 inteira e R$10 meia-entrada, e também através da LUSA TV no YouTube.

O jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol coloca em campo duas das equipes que garantiram o acesso para a primeira divisão de 2024 no ano passado.

“A ansiedade do primeiro jogo já passou. Tivemos muitas oportunidades lá [em Coxim]. Mas para a segunda partida vamos estar mais tranquilos e com certeza vamos criar bastante e tentar sair com os três pontos”, fala o atacante David. “Que a gente consiga colocar em prática o que estamos trabalhando para sair com resultado positivo”, completa o lateral Roger.

O ingresso pode ser adquirido na bilheteria do Estádio Jacques da Luz a R$20 ou R$10 mediante comprovação que dá direito à meia entrada.

Lembrando ao torcedor que é proibida a entrada de isopor, caixas, garrafas e copos térmicos, canecas, copos de vidro, bombas e cuias de tereré e similares no Estádio, segundo recomendações das entidades desportivas. É permitido apenas garrafas transparentes tipo pet com água e gelo.

Para a temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol – Série A a Portuguesa conta com o apoio de Sicredi, Amireia Pajoara, Anoreg-MS, Mob Seguros, Capital Saúde, VM Sports e UEFAMS.

