Campo Grande será sede para a 1º etapa do circuito de vôlei de praia de 2024

A capital será palco para abertura das competições nacionais de vôlei de praia de 2024. O 1º circuito da modalidade acontece entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

A confirmação foi dada pela Confederação Brasileira de Voleibol por meio do calendário do circuito no país. Campo Grande abre calendário das competições de elite no ano.

Serão nove etapas, além de Campo Grande, Recife (PE) recebe a 2ª etapa, de 13 a 17 de março e Saquarema (RJ) a terceira de 3 a 7 de abril. Quatro etapas ainda estão sem local definido. A previsão é que etapa final seja realizada entre 20 a 24 de novembro.

Mato Grosso do Sul estará representado com Arthur Mariano, campeão da edição 2023 e Adrielson. Os campeões de cada regional recebem convite para disputar o Aberto em uma das etapas do Circuito Brasileiro.

Vale destacar que essa temporada é especial já que acontece em ano olímpico. Os circuitos são uma ótima oportunidade para aquecer a modalidade para os Jogos de Paris 2024,vistoo desempenho nos jogos de Tóquio 2020.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.