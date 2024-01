Celulares no valor de R$150 mil foram apreendidos

Escondidos no assoalho de um veículo VW/Fox conduzido o motorista de 63 anos de idade do motorista e do passageiro, uma equipe da PMR apreendeu 100 aparelhos celulares do tipo smartphones com valor estimado em R$ 150.000,00. A apreenssão foi realizada por uma equipe da Base Operacional de Ponta Porã, do BPMRv, na MS 164.

Aos policiais militares, o homem confessou ser dono da mercadoria e revenderia em Dourados-MS.A mercadoria e veículo foram encaminhados à Receita Federal, conforme orientação do delegado de Polícia Federal de Ponta Porã.

