Voucher Desenvolvedor: programa oferece curso técnico de TI a 400 estudantes e 140 profissionais

Prazo limite para inscrições foi dia 19 de janeiro

O programa “Voucher Desenvolvedor” vai oferecer curso técnico de Tecnologia da Informação gratuito para 400 estudantes da Rede Estadual de Ensino e 140 profissionais que desejam atuar no setor.

As inscrições ficaram abertas de 21 de novembro até 19 de janeiro. Cerca de 2.245 pessoas participam da seleção. A prova escrita será feita neste domingo (28) e as turmas devem começar em março. São 540 vagas, sendo 300 para Campo Grande, 90 Dourados, 90 Três Lagoas, 30 Corumbá e 30 Ponta Porã.

“Identificamos esta demanda no mercado, que precisa de profissionais capacitados neste setor. Eles dispõem de uma renda mais elevada como desenvolvedores, programadores de software em geral, que é uma atividade importante no Estado”, afirmou o governador.

Desenvolvido pela Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a SED (Secretaria de Educação) e Fecomércio (Sistema da Federação de Comércio), o Voucher Desenvolvedor faz parte do programa “MS Qualifica”, que visa justamente capacitar profissionais para atender a demanda do mercado.

“Ficamos surpresos com este nível de demanda que tivemos. Estas 2,4 mil pessoas passam pelo processo seletivo, para definirmos o perfil adequado. Assim que os cursos começarem ficaremos atentos ao mercado, se tiver vagas disponíveis vamos dar sequência ao programa. Em março inicia (curso) com prazo de 16 meses, e acreditamos que em seis meses algumas pessoas já farão estágio”, disse o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

O valor do convênio com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) será de R$ 2,6 milhões e o curso vai dispor de 17 turmas, com duração de 16 meses, dispondo de uma carga horária de 1.200 horas. Os estudantes da Rede Estadual precisam estar no mínimo no 2º ano do Ensino Médio. Eles vão se formar como técnicos em desenvolvimento de sistemas e software.

O secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Bruno Bastos, adiantou que ao longo do curso serão disponibilizadas 50 bolsas de estágio para os alunos de destaque. “Eles já poderão começar a trabalhar na área. Assim a gente encurta o caminho para o mercado de trabalho, podendo começar este estágio já em outubro. Este é um setor em que o salário inicial já começa com R$ 3 a 4 mil por mês”.

