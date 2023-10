Pela primeira vez na história, Brasil disputa medalha de ouro no Baseball nos Jogos Pan-Americanos

A seleção brasileira de beisebol está fazendo história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil garantiu um lugar na final do torneio, marcando sua primeira medalha na modalidade em toda a história dos Jogos Pan-Americanos.

A trajetória da equipe liderada pelo técnico Ramon Ito começou com vitórias sobre adversários tradicionais do beisebol, incluindo Venezuela, Cuba e Panamá. A surpreendente série de vitórias da equipe é um feito notável, considerando que a maioria dos jogadores é amadora, exercendo profissões que variam de soldador em fábrica de ração a dentista e servente de pedreiro.

O Brasil caiu no grupo considerado o mais difícil do Pan, que incluía equipes como Cuba, uma potência com 12 títulos na modalidade em 20 edições disputadas, e a Venezuela, onde o beisebol é o esporte número 1.

A jornada épica do Brasil no beisebol do Pan culminou com a vitória da Colômbia sobre o México por 10 a 2, o que assegurou antecipadamente a vaga na final para a seleção brasileira. Esta conquista histórica representa um marco significativo para o beisebol brasileiro. A final do torneio está marcada para sábado, às 15h (horário de Brasília), onde o Brasil competirá contra a Colômbia ou o Panamá. Antes da final, a equipe brasileira enfrentará o México em um jogo protocolar na sexta-feira, também às 15h (horário de Brasilia). Você pode assistir pelo Canal Olímpico do Brasil ou pela CazéTV no Youtube.

