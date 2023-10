Seminário debate preparo do solo e plantio da cana-de-açucar

Nesta quinta-feira, 26 de outubro, está sendo realizado o 4º Seminário CanaMS, que terá como tema Preparo do solo e plantio. Este evento, que se tornou uma referência no setor sucroenergético, acontece na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados/MS. Os participantes estão conhecendo técnicas de manejo e soluções sustentáveis que contribuem com os processos de preparo do solo pelos produtores de cana-de-açúcar. Esta é mais uma oportunidade para produtores, pesquisadores, profissionais do setor e estudantes que desejam manter-se atualizados sobre o tema.

Por meio de sete palestras, especialistas compartilharam suas perspectivas e conhecimentos para contribuir para a produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Pela manhã foram realizadas quatro palestras, sendo a primeira realizada por Érico Paredes, da Biosul, apresentando as perspectivas do setor sucroenergético em Mato Grosso do Sul. Na sequência, Marcelo Lontro, da Ubyfol fez palestra intitulada “construindo plantas eficientes”.

Em seguida, às 10h30, a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna/SP), Nilza Patrícia Ramos, apresentou a palestra intitulada “Contribuições das práticas de preparo/plantio nas emissões da cana e nos CBIOs”. Ainda no período matutino, Camilo Giachini, da Koppert, falará sobre o sistema integrado para cultivos de alta produtividade.

No período vespertino, a partir das 13hs, Paulo Sérgio Teston, da Teston, vai falar do plantio à colheita. Em seguida, Bruno Luiz Perico (Raízen), falará sobre proposta de valor para produtores rurais, empresas e cooperativas parceiras. Para finalizar as atividades do CanaMS, o produtor rural da GuassuAgro, Rodrigo Jacinto Guimarães vai apresentar o case de sucesso de construção de solos com Integração-Lavoura-Pecuária-Cana-de-açúcar (ILPC)

Além do conhecimento obtido por meio das palestras, o CanaMS é uma oportunidade de realizar networking, ou seja, é uma oportunidade para expandir sua rede de contatos e estabelecer conexões valiosas com outros profissionais do setor.

Leia mais: Setor da cana de açúcar no Estado cresce 8 %

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram