Brasil vence México no vôlei e vai disputar o ouro nos Jogos Pan-Americanos

A equipe feminina brasileira de vôlei disputou na noite desta quarta-feira (26) contra o time do México e levou a melhor, vencendo de 3 sets a 2.

Com a vitória, o Brasil vai disputar a final dos Jogos Pan-Americanos contra a equipe da República Dominicana hoje, quinta-feira (26), às 20h.

O jogo de ontem foi bem equilibrado e decido apenas do set último set. E as partidas foram quase como um ping-pong, com o Brasil vencendo um set e o México levando a melhor no seguinte, até chegarem ao tie-break e o Brasil ganhar o quinto set de 15 a 13.

A equipe feminina já começou abrindo vantagem contra o time adversário, que só começou a reagir nos últimos pontos, o que não foi suficiente para que eles conseguissem recuperar e empatar e assim o Brasil venceu o primeiro set.

Já no segundo, a disputa ficou mais equilibrada e foi disputada ponto a ponto, com o time mexicano levando a melhor no finalzinho e vencendo por 3 pontos de diferença.

O terceiro set foi no estilo do anterior, ponto a ponto, mas nesse o Brasil se sobressaiu por dois pontos de diferença, terminando o set de 27 a 25 pontos.

No quarto set, as mexicanas começaram fortes e abrindo vantagem sobre a equipe brasileira, e apesar do esforços do Brasil para tentar recuperar, o México venceu de 25 a 22 pontos.

Com os times empatados com dois sets para cada, o tie-break foi decisivo e o Brasil conseguiu abrir uma vantagem, no meio do jogo perdeu um pouco o ritmo mas conseguiu finalizar a disputa ganhando aquele set de 15 a 13 e indo direto para as finais , que serão disputadas hoje (26).

