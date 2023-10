Meteorologia aponta tempo instável e riscos de tempestades no fim de semana em MS

O Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul), divulgou a previsão climática de sexta-feira (27), até domingo (29), indicando tempo instável, com probabilidade para chuvas fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades.

Para sexta estão previstas temperaturas mínimas entre 19-22°C e máximas que podem atingir os 30°C nas regiões sul e leste do estado. Para as outras regiões do estado, temperaturas mínimas entre 23-25°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínima de 22°C e máximas de até 30°C.

Sábado (28)

O tempo segue instável, com probabilidade para chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo. As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, mas o destaque são para as regiões sul e sudeste do estado.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas que podem atingir os 34°C nas regiões sul, leste e bolsão. Para as outras regiões do estado, temperaturas mínimas entre 24-27°C e máximas de até 35°C.

Em Campo Grande, mínima de 24°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento intensas com valores acima de 60km/h.

Domingo (29)

No domingo a mesma previsão, as instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado. Estão previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas que podem atingir os 35°C nas regiões sul, leste e bolsão. Para as outras regiões do estado, temperaturas mínimas entre 24-27°C e máximas de até 37°C.

Em Campo Grande, mínima de 24°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento intensas com valores acima de 60km/h.

Tendência meteorológica

No primeiro período (26/10 a 03/11), são esperados acumulados de chuvas de até 150, com destaque nas regiões sul/sudeste e leste do estado. No segundo período (03 a 11/11), os acumulados previstos de até 60 mm, com destaque na região leste do estado. Acesse também: Mais de 40 mil pessoas devem passar pelos três cemitérios públicos da Capital