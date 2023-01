Pedro renova contrato com Flamengo até 2027

O Flamengo anunciou na tarde de hoje (25), a renovação de contrato do atacante Pedro, camisa 9 do time, até dezembro de 2027.

Pedro está na Gávea desde janeiro de 2020 e o vínculo anterior era válido até dezembro de 2025. O atacante integrou a seleção brasileira na Copa do Mundo no Qatar, no ano passado.

Através de um vídeo, Pedro agradece ao carinho dos torcedores e afirma que “seguiram lado a lado escrevendo lindas páginas na história do mengão”. Ele finaliza dizendo que “uma vez flamengo, sempre flamengo”.

No setor ofensivo, o clube rubro-negro conta ainda com Gabigol, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Marinho.

