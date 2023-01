Comerciante é preso com R$ 3,0 milhões em cocaina

Cocaina avaliada em mais de R$ 3,0 milhões foi apreendida por um comerciante de 53 anos idade. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas em sua própria residência, a prisão foi fruto de um trabalho investigativo feito pela Polícia Militar, ao todo foram encontrados 197 tabletes de drogas escondida em caixas com rótulos de produto limpeza, caso aconteceu na manhã desta terça-feira (25).

Segundo informações, por volta das 9h da manhã de ontem, equipes da Polícia Militar faziam patrulhamento pelo bairro Jardim dos Novos Estados, em Campo Grande. Quando abordaram um homem previamente investigado por envolvimento no tráfico de drogas, ele foi parado a 500 metros de sua residência, na Rua Mirangaba.

Ao ser abordado, o homem apresentou certo nervosismo e tentou mentir sobre onde residia para os policiais. Durante a conversa, o comerciante admitiu que morava na região e foi até sua casa acompanhado dos policiais

Na casa estava a esposa do suspeito que recebeu a equipe da polícia com surpresa, segundo ela, o casal não tinha nada para esconder e ela jamais aceitaria qualquer coisa errada em sua casa. Durante as buscas realizadas no local, a polícia encontrou no armário de despensa diversas caixas de com tabletes de cocaína, cerca de 212.200 gramas da droga, distribuída em 198 tablets.

Acompanhado de seu advogado, o homem se defendeu dizendo que a droga teria sido deixada em sua casa por um colega de trabalho, com o nome de Marcelo, a qual ele desconhece o número de telefone.

Segundo o preso, até então ele e Marcelo se encontravam em hotéis e mercados, locais que envolvem suas atividades profissionais. Porém, na segunda-feira (23), Marcelo bateu palma em sua casa pedindo ajuda para guardar alguns produtos de higiene, alegando que o seu carro estava quebrando e ele não podia deixar a mercadoria no veículo.

Ainda segundo ele, Marcelo teria entrado em caso e descarregado as drogas sem que ele soubesse do conteúdo das caixas. Conforme o depoimento dele, o colega Marcelo iria em sua casa buscar as caixas da data de ontem, mas a polícia não fez até o momento a localização e nem identificação do mesmo.

O caso foi registrado 1ª DP – Primeira Delegacia de Polícia.