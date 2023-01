Em busca de bicampeonato da Copinha, Palmeiras encara América-MG; confira horário e prováveis escalações

Está chegando a hora da final da Copinha 2023. Palmeiras e América-MG são os finalistas e disputarão o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, às 14h30 (MS), no Canindé. A Globo, Sportv e Rede Vida transmitem a partida ao vivo. Tradicionalmente, a final do campeonato ocorre no dia 25 devido a comemorações do aniversário da cidade de São Paulo.

Atual campeão, o Verdão tenta o bi consecutivo. Em oito jogos na atual edição da Copinha, o time de Paulo Victor Gomes soma oito vitórias, com 28 gols marcados e apenas três sofridos.

Para chegar até a final, o Palmeiras passou como líder do Grupo 3, com 9 pontos, superando Juazeirense-BA, América-SP e Rio Preto. No mata-mata eliminou Sampaio Corrêa-MA (segunda fase), Juazeirense (terceira Fase), Mirassol (oitavas de final), Floresta (quartas de final) e Goiás (semifinal).

O América-MG também tem 100% de aproveitamento, eliminou times como São Paulo e Santos, e está em busca do seu segundo título; a outra taça da Copinha veio em 1996. O principal destaque do time mineiro é o atacante Luan Campos, que marcou os três gols da vitória do time contra o Santos na semifinal.

Prováveis escalações

Sem desfalques, o Palmeiras terá força máxima para o duelo decisivo. Kevin chega para a final como o grande nome alviverde, com cinco gols e cinco assistências na competição.

Time provável: Aranha; Edney, Talisca, Henri e Ian; Léo, Pedro Lima e David Kauã; Vitinho, Kevin e Ruan Ribeiro

Em relação ao América-MG, o técnico também tem todos seus titulares a disposição. O único desfalque de Mairon César é o lateral-esquerdo reserva Matheus Schultz, que teve uma lesão muscular constatada no último jogo da primeira fase.

Time provável: Cássio; Samuel, Jonathan, Julio e Paulinho; Breno, Mateus Henrique e Theo; Adyson, Renato Marques e Luan Campos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.