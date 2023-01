Associação alerta população sobre golpe do ‘falso protesto’ em MS

A Anoreg (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul), publicou alerta sobre golpistas que utilizam do nome de cartórios do estado, para pedir pagamentos, por meio de transferência PIX, alegando notificações falsas de protestos que chegam via e-mail, ligações e Correios que contém, inclusive, dados pessoais do suposto devedor.

Conforme o órgão, as falsas notificações têm como chamativo vantagens para pagamento da dívida a vista, além de prazo de três dias para quitação do valor. No estado, circulam falsas notificações em nome do Serv. Registro e Processamento Extrajudicial de Títulos (nomenclatura que não existe).

O que assusta a população é que a notificação traz os dados pessoais e o brasão da república, parecendo um documento oficial.

O presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Leandro Corrêa, explica a importância de verificar todas as informações ao receber uma intimação.

“Se a pessoa receber uma intimação de um cartório de protesto, mas não conhecer a origem do débito, ou até mesmo o credor, que procure o tabelionato de protesto de sua cidade”.

Ao receber esse tipo de notificação, seja por meio eletrônico ou não, a recomendação da Anoreg/MS é confirmar a veracidade da notificação, entrando em contato com o cartório de protesto de títulos de seu município, ou acessando o site www.pesquisaprotesto.com.br.

A consulta é gratuita e caso haja dívidas realmente protestadas é informado o nome e CPF do devedor, dados da dívida e informações sobre o cartório onde o título foi registrado.

No site da Anoreg/MS está disponível a busca dos cartórios de todo o Estado, com endereço e telefone, https://anoregms.org.br/cartorios-2/.