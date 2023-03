Polícia desmonta acampamento do tráfico com mais de 8t de maconha

A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) desmantelou mais um acampamento de drogas nesta terça-feira (14). A área situada em San Miguel, Colônia do Departamento de Amambay, foi alvo de Operação e no local foram encontradas cerca de 8 toneladas de maconha.

Conforme a Secretaria, na propriedade rural, equipes localizaram 8.400 kg de maconha, subdivididos em sacos e ainda 520 kg da droga prensada.

A Secretaria destaca que o local era preparado para processar grandes volumes de drogas. A ação contou com apoio de outras instituições de segurança pública.

