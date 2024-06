Paris 2024: Brasil conhece adversários do torneio feminino de vôlei

A seleção brasileira conheceu, nesta quarta-feira (19), os seus adversários na primeira fase do torneio de vôlei feminino da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto em Paris (França). Um sorteio realizado em Bangkok (Tailândia) definiu que o Brasil será o cabeça de chave do Grupo B, que também conta com Polônia, Japão e Quênia.

O Grupo A da competição contará com França, Estados Unidos, China e Sérvia. Já o Grupo C será composto por Itália, Turquia, Holanda e República Dominicana.

“Enfim sabemos quem estará no nosso grupo nos Jogos Olímpicos. Na minha opinião, o grupo é muito difícil. A gente encontra com Quênia, Japão e Polônia, times que são velhos conhecidos nossos. Tivemos a oportunidade de jogar com o Quênia nos últimos Jogos Olímpicos, o Japão, que sempre enfrentamos em momentos decisivos e são jogos completamente difíceis, enquanto a Polônia conseguimos enfrentar na Liga das Nações depois de dois anos sem confrontos. Uma equipe que cresceu muito […]. Agora temos uma noção de como devemos nos preparar, do estilo de cada adversário da fase de grupos”, avaliou a ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira.

