De olho na liderança do Brasileiro, Fla e Bahia jogam no Maracanã

Mirando a liderança da classificação do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia medem forças, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (20) no estádio do Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada da competição. O confronto terá transmissão ao vivo daRádio Nacional.

Ocupando a vice-liderança com 18 pontos, o Rubro-Negro tem possibilidade de alcançar a ponta da classificação, que é ocupada pelo Botafogo, que chegou aos 19 pontos após empatar em 1 a 1 com o Athletico-PR na última quarta-feira (19) no estádio Nilton Santos.

Para tentar os três pontos dentro de casa, o técnico Tite contará com o retorno de dois jogadores na equipe titular: o atacante Everton Cebolinha e o lateral Ayrton Lucas. Com isso, o Flamengo deve iniciar a partida com a seguinte formação: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

O Bahia também chega com a possibilidade de se tornar o novo líder da competição, pois ocupa a 4ª posição com os mesmos 18 pontos do Rubro-Negro. Assim, se vencer a equipe da Gávea assume a ponta da classificação.

E um dos protagonistas desta partida é o meio-campista Everton Ribeiro, que trocou o Flamengo pelo Bahia no início de 2024: “Eu acho que é um grande jogo, contra uma equipe muito qualificada, temos que ter muita atenção, em todos os momentos, a gente está se preparando bem, treinamos o que tínhamos que treinar, vimos nossos defeitos e tentamos corrigi-los para voltar de lá com um grande triunfo”.

Para tentar sair com a vitória, o técnico Rogério Ceni pode armar a sua equipe com: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Bahia com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.