Gündogan brilha, põe Alemanha perto das oitavas e complica Hungria na Euro

A Alemanha venceu a Hungria por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), na Uber Arena, em Berlim, pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa.

Jamal Musiala abriu o placar para os alemães. O lance aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, após assistência de Gündogan. O meia-atacante de 21 anos é, até o momento, o único jogador com dois gols nesta Euro -ele já havia balançado as redes na estreia contra a Escócia.

Ilkay Gündogan definiu o placar. O meio-campista fez seu gol aos 22 minutos da etapa final, coroando grande atuação.

A Alemanha pode garantir vaga nas oitavas de final ainda nesta quarta. Caso a Escócia não vença a Suíça mais tarde, a seleção da casa estará confirmada no mata-mata. Com 6 pontos, os alemães lideram a chave. Já a Hungria, ainda zerada, está em situação complicada no Grupo A, mas tem possibilidades matemáticas de ao menos ser uma das melhores terceiras colocadas.

As duas seleções fecharão sua participação na fase de grupos no próximo domingo (23). A Alemanha enfrentará a Suíça no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, enquanto a Hungria voltará à Uber Arena para duelo com a Escócia.

Com informações da Folhapress