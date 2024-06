UEMS e Governo de MS realizam ‘Pantanal Tech MS’ nos dias 28 e 29 de junho em Aquidauana

Evento contará com vitrines tecnológicas, painéis empresariais, conferências e palestras

O Pantanal Tech MS ocorrerá nos dias 28 e 29 de junho de 2024, na unidade de Aquidauana da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). O evento é resultado da parceria estratégica entre a UEMS e o Governo do Estado, tendo a educação, ciência, tecnologia e inovação como um de seus eixos estratégicos de desenvolvimento.

Com participação de diversas instituições públicas e empresas privadas, fora o apoio dos cursos de graduação e de pós-graduação da UEMS (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia), o evento trará inovação e tecnologia para a região pantaneira, com exposições, demonstrações técnicas, vitrines tecnológicas, painéis empresariais, conferências e palestras sobre temas importantes para quem produz na região.

Trata-se de um evento inovador com o objetivo de proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal de Mato Grosso do Sul, atentando para as tecnologias e inovações existentes, numa agenda positiva de sustentabilidade, considerando os diversos produtos oriundos deste bioma.

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho ressalta que a universidade tem o orgulho de realizar este que é o maior evento de tecnologia da região pantaneira. A proposta do Pantanal Tech MS é apresentar uma agenda positiva entre sustentabilidade e produção na região geográfica do bioma Pantanal, de modo a divulgar as boas práticas tecnológicas e inovadoras da produção sustentável.

“Com ajuda de todos, com toda a equipe trabalhando, nós estamos juntos com os parceiros e o Governo do Estado, esperando todos e todas em Aquidauana. A expectativa é muito grande, com parceria de mais de 40 empresas e de 20 instituições”, comenta o reitor, que completa.

“Teremos no dia 28, à noite, o grande show do Gabriel Sater e do Trio Violada. No dia 29, a grande conferência nacional e estadual com a presença do nosso governador Eduardo Riedel e todas as autoridades. Além disso teremos agricultura familiar, dois grandes painéis da nutrição animal e da qualidade da carne e várias palestras, conferências e muito mais”.

O Pantanal Tech MS trabalha no Eixo estratégico ‘Desenvolvimento Sustentável do Pantanal’, que abrange agricultura familiar, agroindústria, agronegócio, agropecuária sustentável, economia criativa, empreendedorismo, geração de renda, inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade e turismo.

O evento também busca inserir dentro do contexto do bioma oportunidades e desafios da Rota Bioceânica, além de buscar inserir o Pantanal na temática da COP 30, observando os desafios da Agenda 2030 e os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Com informações do Gov MS

