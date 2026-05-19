Pantanal goleia Peñarol-AM e abre vantagem nas oitavas do Brasileirão Feminino A3

Hericka, Carol Valle, Deise e Gaby marcaram os gols

O Futebol Clube Pantanal deu um importante passo na busca pela classificação no Campeonato Brasileiro Feminino A3. Jogando em casa, no Estádio Jacques da Luz, a equipe sul-mato-grossense goleou o Peñarol-AM por 4 a 1 no confronto de ida das oitavas de final da competição nacional.

Com o resultado, o tricolor leva vantagem para a partida decisiva, marcada para o dia 31 de maio, no Estádio Floro de Mendonça, no Amazonas.

Gols

O primeiro gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Deise, a capitã Hericka subiu mais alto e cabeceou de costas para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Pantanal ampliou aos 14 minutos. Carol Valle fez jogada individual, passou pela marcação e finalizou forte da entrada da área para marcar o segundo da equipe sul-mato-grossense.

O terceiro veio aos 44 minutos, quando Chaveirinho avançou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro da linha de fundo para Deise completar em direção à rede.

Já para fechar a goleada, Gaby Jesus arriscou de longa distância pelo setor direito e acertou sem chances para a goleira adversária.

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