Feiras, mutirão e eventos religiosos interditam ruas de Campo Grande durante a semana

Motoristas de Campo Grande devem ficar atentos às alterações no trânsito entre terça-feira (19) e sábado (23). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) vai interditar cinco trechos de ruas em diferentes regiões da Capital para a realização de feira cultural, mutirão solidário, ação itinerante e eventos religiosos. As vias terão bloqueios parciais ou totais, com rotas alternativas sinalizadas para garantir a fluidez do tráfego.

A primeira interdição acontece nesta terça-feira (19), das 17h às 22h, na Rua Ciro Macuco, entre as ruas Dom Cirilo e Dom Lustosa, onde será realizada uma feira cultural. Durante o evento, os motoristas deverão utilizar a Rua Marechal Câmara como rota alternativa.

Na quarta-feira (20), duas interdições estão programadas. A primeira será na Rua Naviraí, entre as ruas Iperoig e Siqueira Bueno, das 8h às 12h, para a realização do programa Gabinete no Bairro. A orientação da Agetran é para que os condutores utilizem as ruas Carneiro de Campos e Genebra como desvio. Já entre quarta-feira (20) e sábado (24), a Rua Santino Delfino Sanches ficará fechada em período integral, na quadra 11, lote 19, entre as ruas Basra e Padre João Delfino, para a realização do Mutirão Solidário. O tráfego será desviado pelas ruas Basra e Padre João Delfino.

Os bloqueios continuam entre quinta-feira (21) e sábado (23), sempre das 19h às 23h59, na Rua Acrópoles, entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar, devido a um evento religioso. O trânsito na região será redirecionado para vias paralelas.

Na sexta-feira (22), das 18h às 22h30, outro evento religioso provocará o fechamento da Rua Madre Cristina, número 150, entre as ruas Bertha Luiz e Nísia Floresta. A Agetran orienta que os motoristas reduzam a velocidade nas áreas interditadas, respeitem a sinalização temporária e redobrem a atenção para evitar acidentes e congestionamentos.

Confira a programação das interdições

Terça-feira (19), das 17h às 22h – Rua Ciro Macuco – Feira cultural

Quarta-feira (20) a sábado (24), período integral – Rua Santino Delfino Sanches – Mutirão Solidário

Quarta-feira (20), das 8h às 12h – Rua Naviraí – Gabinete no Bairro

Quinta-feira (21) a sábado (23), das 19h às 23h59 – Rua Acrópoles – Evento religioso

Sexta-feira (22), das 18h às 22h30 – Rua Madre Cristina – Evento religioso.

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