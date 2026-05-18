Com Neymar, Anceloti divulga lista dos convocados para a Copa do Mundo 2026

Os jogadores Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Tiago e Matheus Cunha também foram chamados pelo técnico
Saiu nesta segunda-feira (18), a convocação dos 26 jogadores que irão defender o Brasil na Copa do Mundo 2026. O jogador Neymar apareceu na lista e o mistério em torno de sua escalção chegou ao fim.
A convocação foi feita pelo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti em um anúncio que ocorreu durante um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro às 17h (horário de Brasília). Desde que o técnico italiano passou a comandar a equipe brasileira, o camisa 10 do Santos não havia sido chamado em jogos da seleção.
Neste ano, a Copa do Mundo acontece em três países, Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. Os jogos se concentrarão nas 16 cidades-sede distribuídas pelos três países e a maioria dos jogos serão nos EUA.
Confira os 26 convocados:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
Meio-campo: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid)
