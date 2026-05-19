Terça-feira tem 1,4 mil vagas de emprego na Funsat

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta terça-feira (19) um total de 1.463 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 117 profissões diferentes e foram anunciadas por 147 empresas da Capital.

Grande parte das vagas é destinada ao recrutamento de “perfil aberto”, modalidade que não exige experiência anterior e permite treinamento remunerado ao trabalhador contratado. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de cozinha (27 vagas), borracheiro (2), leiturista (5), operador de caixa (353) e vendedor interno.

Para disputar as vagas sem exigência de experiência, o candidato precisa ter a função cadastrada em seu perfil no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Também há oportunidades para profissionais com experiência comprovada em áreas como ajudante de serralheiro, analista de crédito de instituições financeiras (2 vagas), assistente contábil, auxiliar de logística, contador, web designer, engenheiro mecânico automotivo e médico do trabalho, entre outras.

Já para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis 57 vagas em cinco funções: auxiliar de confecção (50 vagas), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2), auxiliar de linha de produção (2) e auxiliar de limpeza (1).

Os atendimentos acontecem das 7h às 13h na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A Fundação também conta com atendimento no Polo Funsat Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

Mais informações sobre vagas e recrutamentos podem ser consultadas nas redes sociais da Funsat, pelos perfis @funsat.cg no Instagram e “Funsatcampograndems” no Facebook, além do painel de vagas disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.

Confira todas as vagas aqui.

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