Palmeiras goleia Ceará e avança às oitavas da Copa do Brasil; Inter, Cruzeiro, CRB e Botafogo também garantem classificação

O Palmeiras confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Ceará por 3 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta-feira (22). Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o time comandado por Abel Ferreira fechou o confronto com um placar agregado de 4 a 0. Estêvão foi o grande nome da partida, marcando dois gols e sendo decisivo na classificação alviverde.

O domínio palmeirense foi evidente desde o início, com maior posse de bola e controle das ações ofensivas. O Ceará apostava nos contra-ataques, mas não conseguiu ameaçar o gol adversário. Felipe Anderson, do Palmeiras, saiu lesionado aos 15 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Mayke. Apesar disso, o ritmo do time paulista se manteve.

No segundo tempo, Estêvão abriu o placar aos 19 minutos, aproveitando rebote de pênalti defendido por Fernando Miguel. Três minutos depois, o jovem atacante ampliou em bela jogada individual. Flaco López fechou a vitória aos 41, após erro da defesa cearense. O Palmeiras agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário.

Também classificado está o Internacional, que superou o Maracanã por 3 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o time gaúcho fechou o confronto com 4 a 0 no agregado. Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero marcaram os gols na etapa final.

Mesmo atuando fora de casa, o Inter mostrou superioridade e aproveitou as falhas defensivas do adversário, que teve nove desfalques e disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada agora volta suas atenções para o Brasileirão, onde enfrenta o Sport Recife.

No Estádio Serra Dourada, o Cruzeiro bateu o Vila Nova por 3 a 0 e também avançou às oitavas. A Raposa já havia vencido por 2 a 0 no Mineirão e fechou a eliminatória com 5 a 0 no placar agregado. Os gols foram marcados por Eduardo (duas vezes) e Jonathan Jesus.

O time mineiro dominou o segundo tempo e contou com boas atuações de Gabigol, Bolasie e Matheus Pereira, que participaram das jogadas dos gols. O Cruzeiro agora enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Vila Nova, eliminado, volta suas atenções à Série B.

O duelo mais emocionante da noite ocorreu no Estádio Rei Pelé, onde o CRB venceu o Santos por 5 a 4 nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal. No jogo de ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1. Destaque para o goleiro Matheus Albino, que brilhou com defesas decisivas durante o jogo e na disputa de penalidades.

Neymar entrou na segunda etapa e foi bem, mas não conseguiu evitar a eliminação santista. O camisa 10 ainda converteu sua cobrança, mas Zé Ivaldo teve seu chute defendido, e o CRB avançou. O Santos, que já havia sido eliminado do Paulista e da Sul-Americana, agora foca no Brasileirão, onde enfrentará o Vitória.No Mané Garrincha, o Botafogo perdeu para o Capital-DF por 1 a 0, mas garantiu a classificação graças à goleada por 4 a 0 no jogo de ida. Rodriguinho marcou para os donos da casa em um belo chute de fora da área, mas a equipe candanga não conseguiu reverter o resultado do confronto.

O técnico Artur Jorge poupou titulares e promoveu rodízio entre reservas, já pensando na próxima partida da Libertadores, contra a Universidad de Chile. O Botafogo segue vivo na Copa do Brasil, enquanto o Capital retorna à Série D com moral após vitória sobre o clube carioca.

