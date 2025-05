Dupla do Estado disputa a Copa do Mundo de Paracanoagem

Disputa na Polônia é a primeira de peso desde os Jogos de Paris

Os sul-mato-grossenses Fernando Rufino e Débora Benevides disputam, a partir desta quinta-feira (22), a Copa do Mundo de Paracanoagem em Poznan, na Polônia. O evento vai até domingo (25) e marca a abertura do ciclo parolímpico de 2025-2028, e reúne os principais nomes da modalidade no cenário internacional.

Fernando e Débora competem na categoria VL2, voltada a atletas com pouco ou nenhum movimento nas pernas, que conduzem a embarcação com o uso exclusivo de braços e tronco. Rufino, conhecido como “Cowboy de Aço”, foi campeão olímpico em Tóquio 2020 e Paris 2024. Débora, por sua vez, já disputou Paralimpíadas e soma títulos em eventos continentais, como o Campeonato Sul-Americano.

A delegação brasileira conta ainda com outros 11 atletas. Além de Rufino, a equipe conta com outros três medalhistas olímpicos em Paris. Igor Tofalini, medalhista de prata nos 200m VL2, Luis Carlos Cardoso, prata nos 200m KL1 e Miqueias Elias, bronze nos 200m KL3. A lista ainda inclui nomes como Flavio Reitz, ouro na 1ª etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, Gabriel Paixão, Ana Claudia Ungarelli, Leonice Friedrich, Aline Furtado, Mari Santilli, Erisangela Toniolo e Giovane Vieira.

A CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) ressaltou que a convocação priorizou o equilíbrio entre o desenvolvimento de jovens talentos e a “manutenção da excelência internacional da equipe”.

No mesmo local ocorrem as provas da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade mas, segundo a confederação, nenhum brasileiro participará da edição pois a equipe competiu na semana passada em Szeged, na Hungria. Lá, o destaque foi Isaquias Queiroz, campeão olímpico, que conquistou a medalha de ouro na prova dos 500 metros do C1.

Por Mellissa Ramos

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram