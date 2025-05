Projeto doará 50% da venda de prato especial à economia solidária

Valor será destinado à instituição que atende cerca de 90 idosos na Capital

Unir gastronomia e solidariedade tem sido uma receita eficaz para fortalecer ações sociais e envolver a iniciativa privada em causas coletivas. Em Campo Grande, o projeto Território do Bem reverte parte da renda de um prato exclusivo para apoiar instituições locais. Na edição atual, metade do valor arrecadado é destinado ao Asilo São João Bosco, que atende cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade.

O prato da vez — nhoque de batata dourado na manteiga, servido com molho cremoso de cogumelos confit, demi-glacê, parmesão e creme de leite fresco, acompanhado de dois escalopes de mignon — foi desenvolvido pela chef Bruna Lopes, que trouxe uma motivação pessoal para a escolha da instituição.

“Passei minha infância cozinhando com minha avó. Eu era a neta que ajudava em tudo, e nós tínhamos uma ligação muito forte. Por isso, escolhi o Asilo São João Bosco assim que soube do convite. Além de significado afetivo, o nhoque marca o começo da minha carreira: em 2017, iniciei uma empresa de massas artesanais produzindo nhoque em casa. Hoje, como criadora de conteúdo e consultora gastronômica, continuo espalhando receitas e boas histórias”, conta.

A cada edição, o projeto convida um chef ou entusiasta da gastronomia a criar uma receita e indicar uma instituição. “O Território do Bem surgiu do desejo de retribuir à sociedade o apoio que recebemos em 15 anos de atuação em Campo Grande”, afirma Diogo Wendling, proprietário do restaurante Território do Vinho, idealizador da iniciativa. Ao todo, 20 organizações já foram apoiadas.

Para a presidente do Asilo São João Bosco, Isis Magalhães, o impacto da ação vai além do valor arrecadado. “Ficamos imensamente felizes em sermos escolhidos por essa ação social. Iniciativas assim nos lembram que a solidariedade é ainda mais saborosa quando nasce do comércio. Cada vez mais as empresas reconhecem seu papel social, e o montante arrecadado fará grande diferença para os nossos idosos”, avalia.

O prato especial está disponível até o dia 31 de maio, por R$ 98. O restaurante funciona de segunda a sábado, no almoço e jantar, e aos domingos apenas no almoço.

Por Djeneffer Cordoba

