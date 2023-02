Operário-MS e Operário-PR se enfrentam na 1ª fase da Copa do Brasil

O Operário de Mato Grosso do Sul foi sorteado, nesta quarta-feira (8), para enfrentar o time com o mesmo nome do Paraná, na primeira fase da Copa do Brasil 2023. As chaves envolvendo outros 80 times foram definidas hoje por sorteio.

Operário de Ponta Grossa/PR caiu para a série C ano passado e vem se reabilitando no campeonato paranaense. Atualmente é o terceiro colocado com 16 pontos. A partida será entre 23 de fevereiro ou 1 de março. A data depende do calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

As duas primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Nesta primeira, que começa em 22 de fevereiro, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes.

Já a partir da segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. Portanto, Operário tem o dever de vencer o primeiro desafio da Copa para faturar, além dos R$ 750 mil – já garantidos pela participação, mais R$ 900 mil.

Chave 1