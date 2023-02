Comércio pode abrir no Carnaval e expectativa de venda bate R$ 80 milhões

Os dias oficiais do carnaval em 2023, segunda-feira (20), terça-feira (21) e quarta-feira (22), apesar de serem listadas com destaque em boa parte dos calendários do país, o Carnaval não é feriado nacional e os empresários podem abrir seus negócios.

O presidente da Câmara de Dirigente Lojista de Campo Grande, Adelaido Vila, lembra que após o hiato, devido a pandemia, finalmente o Carnaval está de volta e promete ser um aquecimento econômico para todo o setor varejista de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

“O Carnaval faz com que todo o ecossistema do entretenimento, turismo, lazer possa ser movimentado. Vai desde aquelas pessoas que querem aproveitar o Carnaval com a folia àquele que pretende descansar. Toda a roda econômica gira e a expectativa deste ano para o carnaval é movimentar em torno de R$ 80 milhões”, diz.

No último fim de semana, blocos tradicionais como o Cordão Valu e a Escola de Samba Vila Carvalho já começaram as festas de esquenta para a festividade mais amada dos brasileiros. E daqui para frente a tendência é ter cada vez mais festas carnavalescas acontecendo na cidade.

Além da folia, a festa é oportunidade para viajar, conhecer cidades próximas, aproveitar a natureza e se conectar com Deus. É comum também no Carnaval as igrejas organizam retiros espirituais com os jovens fiéis.