Homem é preso com carroceria lotada de maconha avaliada em R$ 1 milhão

Em ação desencadeada pela Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), João Victor de Oliveira, 22 anos, foi preso conduzindo uma caminhonete GM S-10 de cor prata, carregada com 800 quilos de maconha, na BR-463, na saída de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Dourados News, o flagrante aconteceu por volta das 23h de terça-feira (7). A suspeita foi levantada após os policiais perceberem que o veículo apresentava peso excessivo na parte da carroceria.

Para os policiais, o condutor disse que pegou o veículo em uma cidade da região de fronteira e levaria até Nova Andradina, neste local a carga e a caminhonete, segundo o suspeito, seriam entregues a outra pessoa.

O condutor receberia o valor de R$ 15 mil para efetuar o transporte da droga. O autor foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. A carga é estimada pela polícia em R$ 1 milhão.

