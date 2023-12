Operário apresenta comissão técnica para a temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Na iminência do pontapé inicial da temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário Futebol Clube revela ao público sua comissão técnica. Nomes já enraizados na memória da torcida compõem esse time de especialistas, prometendo impulsionar o desempenho do clube nesta nova jornada esportiva.

O Operário estabeleceu uma parceria estratégica com a Owl Stats para a seleção do seu elenco na próxima temporada. A empresa brasileira, com sede em Londres, trouxe uma abordagem inovadora ao fornecer indicadores precisos e detalhados, essenciais para a tomada de decisões no futebol contemporâneo.

A colaboração com a Owl Stats permitiu que a equipe técnica do Operário analisasse dados qualitativos fundamentais para a escolha dos jogadores, considerando não apenas suas estatísticas individuais, mas também contribuições coletivas.

Essa abordagem direcionada e baseada em dados foi fundamental para a escolha dos nomes que compõe o quadro da comissão técnica e o elenco que vai defender o “galo” na temporada 2024 do campeonato estadual.

VALDIR TORRES – Desempenhando o papel de médico da equipe, sua atuação vai muito além do tratamento de lesões. Ele é fundamental para garantir o bem-estar dos jogadores, atuando na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas físicos.

EDUARDO VALENTIM – Compondo o quadro médico da equipe desenvolve avaliações

regulares até o cuidado imediato durante partidas, Dr. Eduardo juntamente com Dr. Valdir têm a responsabilidade de manter os atletas em condições ideais para desempenhar seu melhor. O conhecimento de ambos é crucial para a performance e longevidade dos jogadores dentro e fora dos gramados.

CARREIRINHA – Assumindo o papel crucial de Roupeiro, garante que os detalhes logísticos

estejam impecáveis para o desempenho do time.

GEGE LUIZ – Reconhecido como Preparador de Goleiros, aprimorará as habilidades dos guarda-redes, peça-chave na defesa do Operário.

LÉO – Na função de Massagista, desempenha um papel vital no cuidado e na recuperação dos atletas.

PEDRO SANTOS – Renomado Fisioterapeuta, zela pela saúde física dos jogadores, prevenindo e tratando possíveis lesões.

RODRIGO ALVES – Preparador Físico, é encarregado de manter o time em forma e com a

resistência necessária para enfrentar os desafios da temporada.

CAIO LUCAS – Auxiliar Técnico, colaborará diretamente com o treinador, oferecendo suporte

tático e estratégico.

SARAH MELLO – Profissional de destaque na área da fisioterapia, reforça a importância da

recuperação dos atletas para a consistência das performances em campo.

E à frente dessa equipe, o experiente Leocir Dallastra, sua nomeação para o cargo veio

respaldada por sua conquista como Melhor Treinador do Campeonato Gaúcho de Futebol em 2011, além de seu papel preponderante na ascensão do Time do Ipiranga da Série D para a

Série C.

Nelson Antônio, presidente do clube, enfatizou a importância de uma equipe técnica coesa e de alto nível para alcançar os objetivos almejados. Ele ressaltou a confiança na competência e na expertise de cada membro, destacando o compromisso da diretoria em fornecer todos os recursos necessários para um desempenho de excelência.

Fernando Alves, torcedor entusiasmado, exaltou a atuação prévia do técnico. “Leocir já demonstrou sua competência mesmo em pouco tempo. Tenho certeza de que, com essa comissão técnica, ele elevará o Operário a novos patamares”, afirmou.

Maria Augusta, outra torcedora ansiosa pelo início dos jogos, expressou suas expectativas. “Estamos confiantes de que essa equipe técnica trará ótimos resultados. Mal posso esperar para ver o Operário em campo, pronto para brilhar sob o comando do Leocir e sua equipe”, disse ela, demonstrando grande expectativa.

Com uma comissão técnica reforçada e profissionais de alta competência em cada área, as expectativas estão elevadas para o Operário Futebol Clube na temporada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. A torcida anseia pelo início dos jogos e confia no potencial dessa equipe técnica para alcançar sucesso e conquistas ao longo do campeonato.

Com informações da ASCOM.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: