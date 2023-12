Motoristas têm até esta quinta para regular o exame toxicológico

O prazo para que motoristas de caminhão, ônibus e vans regularizem o exame toxicológico termina nesta quinta-feira (28). O profissional que deixar de cumprir a exigência pode pagar multa pesada, além de perder pontos na carteira e até ter a habilitação suspensa.

O motorista Wellington Lima de Castro renovou o exame toxicológico há quatro meses. Caminhoneiro há 20 anos, ele acredita que a exigência reforça a segurança nas estradas. “A gente fazendo isso aí e os outros motoristas, a gente está correndo risco de andar na rua com os caras que é drogado, usa droga no meio da estrada e corre o risco de passar por cima da gente, atropelar a gente.”

A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas das categorias “C”, “D” e “E” foi estabelecida em 2015. No final do governo passado, foi editada uma medida provisória que adiou para 2025 a aplicação de multas a motoristas com exames vencidos.

A norma foi alterada no Congresso e, em junho deste ano, o Palácio do Planalto sancionou a nova versão determinando que motoristas com exame vencido devem cumprir a exigência até esta quinta-feira (28).

O teste feito em laboratórios credenciados, identifica se o motorista fez uso de drogas até seis meses antes da coleta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente este ano 80 acidentes tiveram como causa principal o uso de drogas por parte de um dos condutores envolvidos – aumento de 12% em relação a 2022. Resultando em 72 pessoas feridas e em 10 mortes.

Nesta quinta-feira, a PRF dará início a uma fiscalização educativa. Durante 30, os agentes darão orientações aos motoristas sobre a regularização do exame toxicológico. As multas passarão a ser aplicadas a partir desta quinta.

Condutores pegos com o exame vencido ou positivo para o uso de drogas cometem infração gravíssima de trânsito com perda de sete pontos na carteira e multa prevista de R$ 1.467,35. Em caso de reincidência, a multa é dobrada R$ 2.934,70 e o direito de dirigir é suspenso.

Para o coordenador do programa “SOS Estradas”, Rodolfo Rizzotto, a exigência do exame e a punição aos infratores são ações fundamentais para a segurança nas rodovias.

“Você tem condutores responsáveis que cumprem o exame, cumprem os prazos e aqueles que não cumprem e que vão fazer concorrência desleal com seus colegas, ou seja, vão tirar o serviço que vão aceitar trabalhar em condições desumanas colocando em risco a vida de todos que circulam nas rodovias, não só a vida deles quanto dos demais”, afirma Rodolfo Rizzotto, coordenador do SOS Estradas.

