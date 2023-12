Vendas de fogos de artifício aumenta a contratação de funcionários temporários

Proprietários de lojas de fogos de artifícios comemoram as vésperas da chegada do Ano Novo, pois comerciantes veem as vendas aumentarem em 80% no mês de dezembro. Em Campo Grande, lojistas precisaram contratar mais funcionários para atender a demanda.

Uma loja de fogos de artifícios localizada na rua Sete de Setembro, em Campo Grande, viu as vendas dobrarem. Irene Coutinho de Lima, proprietária do local, precisou contratar cinco novos funcionários temporários para dar conta da demanda.

Depois da pandemia, esse é o melhor ano para as vendas. “Nossas vendas são mais pontuais, mas na semana que antecede o Ano-Novo, elas não param. Durante todo o ano, as vendas são mais tímidas, são fogos para casamento, aniversário e Festa Junina.”

Irene enfatiza ainda a procura por fogos “silenciosos”, por conta das crianças com espectro autista e animais de estimação, os que mais sofrem com barulhos. “Vendemos fogos coloridos sem barulho, apenas para enfeitar, mas ainda os fogos com barulho são os mais procurados”, finaliza.

Em Campo Grande, uma lei municipal complementar nº406/2021 pune com multade até R$ 1 mil quem soltar e queimar fogos de artifício ou quaisquer artefatos pirotécnicos comefeitos sonoros.

Proprietário de uma loja de fogos de artifício na avenida Ernesto Geisel, Álvaro Gasparedo comemora a chegada das festas de fim de ano e viu o movimento dobrar, em dezembro. “Durante todo o ano trabalhamos com apenas três funcionários fixos e foi preciso contratar oito funcionários temporários. Durante o ano fazemos entregas, mas em dezembro o serviço é suspenso, pois a demanda aumenta”, pontuou.

Ainda em Campo Grande, é proibida a queima de fogos de artifício sem efeitos sonoros em locais fechados, em distância inferior a 500 metros de hospitais, asilos, presídios, postos de serviços e de abastecimentos de veículos e depósitos de inflamáveis.

Precauções

O ideal é comprar fogos de artifícios certificados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército Brasileiro. No caso de rojões de papelão, não sobreponha um ao outro e coloque sua base no chão, nunca solte da mão. Posicione o topo do foguete para cima, de forma perpendicular ao solo, nunca na diagonal. Isso evita que o foguete exploda na direção de pessoas ou objetos.

Além disso, é importante que crianças e pessoas com deficiência visual ou auditiva não manuseiem fogos de artifício. Também é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de soltar fogos de artifício, pois pode aumentar o risco de acidentes.

Por Thays Schneider

