Presidente do Comercial FC elogia base e almeja retorno a Série A do estadual

Apesar do time profissional ter sido rebaixado para a série B do campeonato regional, o time sub-17 do Comercial FC que conta com 25 jogadores a comando do técnico Dênis Alacoque, conquistou o 2º lugar do campeonato da categoria no final de novembro de 2023.

O Presidente do clube Claudio Barbosa comenta que a competição foi bastante acirrada e que o time mirim do time tradicional de Mato Grosso do Sul exitaram na conquista, apesar da 2ª colocação.

No elenco, 25 atletas mirins receberam as medalhas e a taça do torneio, com a maioria dos jogadores que veio do interior do Estado (22), e apenas três da Capital. O Centro de Treinamento do time sub-17 do Comercial FC fica no Estádio Olho do Furacão.

Para o ano seguinte, a diretoria planeja disputar as categorias sub-13, sub-15, sub-17 e profissional. Sempre entramos na disputa para sermos campeões, mas queremos sempre estar disputando as finais. A meta agora é manter as escolinhas em funcionamento e trabalhar a equipe na Série B do Estadual para voltar a elite do futebol profissional sul-mato-grossense.”

Sobre as finanças, Claudio Barbosa explica que como qualquer time, o clube sempre precisa de investidores e patrocinadores para ajudar na base. Sendo o investidor, o mesmo recebe algum percentual na venda de algum atleta.

