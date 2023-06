Maratona vai alterar o itinerário dos ônibus neste domingo

No próximo domingo, 2 de julho, diversas ruas serão interditadas para o tráfego de veículos em função da realização da Maratona de Campo Grande, cuja concentração será na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

A interdição vai afetar o transporte coletivo no período em que será realizada a prova, que tem concentração de atletas a partir de 5h, com encerramento da maratona às 10h. A liberação total de todas as vias só vai acontecer ao meio-dia.

De acordo com o Consórcio Guaicurus, nesse período as linhas que atendem as regiões cujas ruas serão interditadas ao tráfego terão os itinerários alterados.

As linhas afetadas são as seguintes: 051; 053; 054; 056; 061; 070; 072; 080; 085; 086; 087; 121; 203; 206; 223; 224; 301; 303; 401; 414 e 523.

Para mais informações, os passageiros podem entrar em contato com o SAC pelos telefones (67) 3316-6600 ou 0800 647 0060 ou ainda pelo WhatsApp – (67) 3316-6699.

