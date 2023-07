GCM investiga guarda que espancou a namorada a chutes e socos na Capital

O agente Valci Picon, de 51 anos, está sendo investigado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), por agredir a namorada em via pública no início da semana. Na manhã de hoje (30), o comandante da Corporação, Anderson Ortigoza explicou a imprensa que o guarda municipal foi afastado do cargo e preso.

O caso ocorreu no no Conjunto José Abrão, em Campo Grande. O servidor foi afastado do cargo preventivamente, por 60 dias. Segundo Ortigoza, ele estava de férias. O comandante da Corporação, relatou que o agente da GCM deve ficar afastado até o fim das investigações. “Ele vai responder sim pelos atos, estava de férias. Havia outras ocorrências e, se no final do processo, caso se for constatado que ele ‘extrapolou’ (sic), poderá até perder o cargo” afirmou Ortigoza.

Durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª-Deam), o comandante relatou que tem imagens do caso após disso a guarda civil cumpriu o mandato. Ele contou que o suspeito foi passivo a prisão e que foi ouvido no iniicio da manhã.

Segundo a Corporação, havia boletins de ocorrência de outras supostas agressões durante os últimos três meses, época que o casal estavam juntos. Na delegacia, a vítima afirmou que ele era muito ciumento.

Caso

O Guarda Civil Municipal, de 51 anos, foi flagrado por moradores espancando a ex-namorada na noite de ontem. Ele foi preso em flagrante pelo crime.

As agressões foram filmados por moradores que presenciaram as agresões. A mulher foi brutalmente agredida a chutes e socos. Segundo a polícia, o agente não se conformava com a separação. Ele foi afastado do cargo por determinação do secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga. O afastamento por 60 dias foi publicado no Diogrande também nesta quinta-feira.

O guarda municipal foi preso pelos próprios colegas da GCM e levado para a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher) da Capital.

