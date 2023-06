Maratona de Campo Grande acontece no próximo domingo

A segunda edição da Maratona de Campo Grande acontece neste domingo (2), com provas de corrida de rua, com percursos de 42 km (maratona), 21 km (meia maratona) e 7 km, o evento, sediado na Cidade da Maratona (altos da Avenida Afonso Pena), será o local da largada e terá uma extensa programação, com atividades culturais, esportivas e comerciais abertas a toda a população além de atletas de outros países.

O percurso da maratona está homologado e será aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com presença de arbitragem durante a prova para conferência de resultados. Na primeira edição, foram mais de mil participantes, e para 2023 a expectativa de dobrar o número de inscritos foi atingida, com mais de 2 mil corredores inscritos em todas as modalidades e expectativa de cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento nos três dias.

Outra novidade deste ano é que os valores da premiação em dinheiro tiveram um aumento de mais de 100%, passando de R$ 11 mil para R$ 26 mil no total, com o apoio da Fecomércio e do Sesc-MS. Serão premiados com essa modalidade os cinco primeiros colocados da maratona nas categorias masculina e feminina.

Os primeiros colocados dos demais percursos e das categorias por idade receberão troféus, e todos os inscritos que completarem a prova receberão medalhas.

O percurso da prova também foi alterado, agora com largada nos altos da Afonso Pena, e vai passar por pontos estratégicos da capital de Mato Grosso do Sul, como o Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho, o Horto Florestal e o Parque dos Poderes.