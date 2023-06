Troféu Brasil de Atletismo tem nove inscritos de MS

Capital de Mato Grosso vai reunir 713 atletas na semana que vem

O Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa, que será realizado de 6 a 9 de julho, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), em Cuiabá, recebeu a inscrição de 713 atletas, de 114 clubes, representando 21 Estados e o Distrito Federal. Destes, Mato Grosso do Sul conta com nove participantes. Entre eles, Yuri Moreira Benites, 18 anos, promessa brasileira no lançamento de dardo, que compete pela APP/EMPI Guarani-Kaiowa, de Amambai.

Na modalidade lançamento de disco, Bruna Vieira de Jesus, 22, coleciona bons resultados nas categorias de base. Ao lado de Alessandro Costa Rosa, que disputará a prova masculina, representa a Adac, de Campo Grande.

A Acorp, equipe também da capital sul-mato-grossense, foi quem mais inscreveu participantes. São quatro representantes: Felipe de Miranda (5000 m), Glenilson de Carvalho (10000 m e 5000 m), Guilherme dos Anjos Santos (1500 m – 5000 m), e Lutimar Abreu Paes (1500 m – 800 m). Do Clube Indaiá, de Dourados, Rodrigo Sobral Santanal deve correr os 5000 m. De acordo com a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), quem inscreveu atletas têm de fazer a confirmação final durante a Reunião Técnica, que será realizada de forma presencial às 16 horas da quarta-feira (5), em sala da UFMT.

Índices ao Mundial

Considerado o maior evento entre equipes da América Latina, o torneio será uma oportunidade importante para os competidores buscarem os índices exigidos para o Campeonato Mundial de Budapeste, Hungria, que será disputado de 18 a 27 de agosto (o prazo de qualificação, por cota ou índice, termina no dia 30 de julho), e para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, cujas provas de pista e campo começam a ter seus resultados aceitos a partir de 1º de julho.

A competição será aberta às 6 horas do dia 6 de julho, com a disputa dos 20 km Marcha Atlética Feminino, em circuito de rua a ser montado próximo da pista da universidade federal.

“O Centro-Oeste vai receber, pela primeira vez, um evento dessa magnitude, com possibilidades incríveis de apresentarmos nossas capacidades técnicas e operacionais, num cenário de competição de altíssimo nível”, comentou o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso, Tomires Lopes.

O Troféu Brasil 2022 foi realizado no estádio olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com vitória do Esporte Clube Pinheiros, que somou 435 pontos. O clube paulistano foi campeão também no masculino (195,5) e no feminino (239,5). A Orcampi, de Campinas, foi a segunda colocada na classificação geral (167 pontos) e também no masculino (85,5) e a terceira no feminino (81,5). A UCA, de Santa Catarina, foi a terceira na qualificação geral (166), a segunda no feminino (83) e a terceira no masculino (83).

SERVIÇO:

Os quatro dias do evento terão transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo.

