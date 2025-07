Maratona de Campo Grande cresce e promete ser a maior da história com expectativa de reunir 10 mil pessoas

Depois de meses de expectativa, a Maratona de Campo Grande chega à sua quarta edição neste domingo (6), com promessas de superar todos os recordes anteriores. Com largada e chegada na chamada “Cidade da Maratona”, nos altos da Avenida Afonso Pena, a competição deve reunir mais de 4.500 atletas, além de atrair cerca de 10 mil pessoas durante os três dias de evento.

Neste ano, o evento traz novidades, como os percursos de 5 km e 10 km, que se somam às tradicionais provas de 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona). Para oferecer melhores condições climáticas aos atletas, a organização antecipou o horário de largada: os percursos longos saem às 5h, enquanto os de menor distância terão início às 6h. Também faz parte da programação a corrida kids, para crianças de 3 a 13 anos, que será realizada no sábado (5).

Com crescimento de mais de 40% em relação à edição passada, e de 300% desde a primeira, o evento se consolida como um dos maiores do Centro-Oeste. “A Maratona de Campo Grande é muito mais do que uma prova, já se tornou um movimento do esporte, da saúde, da superação. Ver tanta gente participando, famílias inteiras envolvidas, gente de várias cidades, é algo que emociona”, afirma Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

O percurso da maratona é homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com permit bronze, e, neste ano, recebeu uma certificação internacional. A Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) acompanhará a prova com 20 árbitros.

A premiação total da prova principal, de 42 km, será de R$ 25 mil, divididos entre os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. Os vencedores que quebrarem os recordes da prova, 2h31’43” no masculino e 3h10’56” no feminino, ainda levam um bônus de 50%. Também haverá troféus por faixa etária e medalhas para todos que completarem os percursos.

Mais de 400 staffs estarão envolvidos na operação da prova, além do apoio da Polícia Militar, Detran-MS, Agetran, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Os atletas contarão com 17 pontos de hidratação com água, quatro com isotônico, quatro com carbogel e dois com Coca-Cola no percurso principal. Também estarão disponíveis 13 banheiros químicos, um posto médico na arena, duas UTIs móveis, três ambulâncias básicas, duas motolâncias e uma equipe de 30 profissionais de saúde da Qualisalva.

Cerca de 35% dos participantes vêm de fora de Mato Grosso do Sul. Para apresentar a capital a esses visitantes, o trajeto passa por pontos estratégicos da cidade, como o Bioparque Pantanal, Rua 14 de Julho, Horto Florestal e Parque dos Poderes. O jornalista Marcel Agarie, do perfil @maniadecorrida (com mais de 230 mil seguidores), vem de Americana (SP) para conhecer a prova. “As pessoas que participaram das edições anteriores sempre elogiaram. Esperamos uma grande festa”, comentou.

A edição 2024 também se destaca por sua preocupação ambiental. A organização busca conquistar o selo Lixo Zero, com ações em parceria com a Solurb e o Grupo Pereira. “Nossa meta é encaminhar apenas 10% dos resíduos ao aterro sanitário”, detalha Bruno Velloso, gerente operacional da Solurb.

Programação

A Cidade da Maratona abre suas atividades nesta sexta-feira (4), com retirada de kits das 14h às 22h. No sábado (5), os kits poderão ser retirados das 8h às 18h, e também haverá treino gratuito às 6h e corrida kids às 16h. No domingo (6), além da largada oficial das corridas, o público poderá curtir apresentações musicais com DJ Marcelo Natureza, banda Pagode 67, MC Negão e a Escola de Samba Vila Carvalho. A entrada é gratuita.

Mais informações podem ser encontradas no Instagram oficial (@maratonadecampogrande) ou no site www.maratonadecampogrande.com.br.