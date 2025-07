Jovem é preso com 656 kg de maconha e adolescente em carro com placas falsas

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (3) por tráfico de drogas, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em Eldorado, município a 427 km de Campo Grande. Ele transportava 656 kg de maconha em um carro com placas falsas, acompanhado de uma adolescente de 14 anos. Não há informações sobre um possível parentesco entre os dois.

Segundo o site Tá na Mídia Naviraí, policiais militares desconfiaram do excesso de carga no veículo e deram ordem de parada. Inicialmente, o motorista indicou que não iria obedecer, mas acabou parando o carro. Ao ser abordado, confessou imediatamente que levava a droga.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Eldorado, onde o suspeito foi encaminhado após a prisão.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram