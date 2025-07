Mulher é morta a facadas e filho é principal suspeito; caso é o 18º de feminicídio em MS em 2025

Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, foi encontrada morta na noite dessa quinta-feira (3), nos fundos da casa onde morava, na Rua Ivinhema, região central de Glória de Dourados, município a 282 quilômetros de Campo Grande, na região sul de do Estado. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, de 21 anos, que está foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Michelly foi localizado por parentes por volta das 19h40, após várias tentativas frustradas de contato durante o dia. Desde o meio-dia, familiares e amigos tentavam ligar para a vítima, sem sucesso. Preocupados, decidiram ir até a residência, onde encontraram o portão aberto e o corpo de Michelly caído na área dos fundos da casa, com marcas de facadas.

Testemunhas relataram à polícia que o filho da vítima, e principal suspeito, seria usuário de drogas e apresentava comportamento agressivo. Na hora do crime, Michelly estava sozinha com o filho, já que o marido havia viajado a trabalho. Após o assassinato, Alfredo teria fugido no carro da família, um Renault Logan branco.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia estiveram no local e o corpo foi liberado após os procedimentos técnicos. As autoridades registraram o caso como feminicídio, o 18º em Mato Grosso do Sul apenas neste ano, e realizam diligências para localizar o suspeito.

O crime gerou comoção na cidade de pouco mais de nove mil habitantes. Familiares, amigos e vizinhos se mobilizam nas redes sociais pedindo justiça e divulgando informações sobre suspeito, para que seja localizado e responsabilizado pelo crime.

