Maratona de Campo Grande altera trânsito neste domingo com interdições a partir das 4h

A 4ª edição da Maratona de Campo Grande, marcada para este domingo (6), vai provocar interdições parciais em diversas ruas e avenidas da Capital entre 4h e 11h da manhã. O evento contará com mais de 4.500 participantes e envolverá uma megaoperação de trânsito e segurança para garantir o bom andamento da prova.

De acordo com a organização, as interdições começam às 4h e a liberação do tráfego ocorrerá progressivamente após a passagem dos últimos corredores. A previsão é que todas as vias estejam normalizadas até as 11h — uma hora mais cedo do que em 2023, já que a largada dos 42 km foi antecipada neste ano.

Para quem deseja conferir o trajeto e os pontos exatos de bloqueio, todas as informações estão disponíveis no site oficial da maratona www.maratonadecampogrande.com.br/vias-interditadas .

A organização do evento, comandada por Kassilene Cardadeiro, mobilizou cerca de 400 pessoas para atuarem como staff, sendo 280 delas responsáveis exclusivamente pelo fechamento de vias. A operação conta ainda com o apoio da Agetran, Detran-MS, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Corpo de Bombeiros Militar e equipe médica da QualiSalva.

“Será uma megaoperação para garantir a segurança de todos os envolvidos. As liberações começam a partir das 5h30 e seguirão até as 11h, quando tudo estará normalizado”, afirmou Kassilene.

Entre os destaques da estrutura logística estão:

– 2 carros-madrinha (em parceria com a Audi);

– 16 batedores;

– 20 árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS);

– Equipe médica com 2 UTIs móveis, 3 ambulâncias básicas, 2 motolâncias, 27 brigadistas e um posto médico montado na arena do evento.

O chefe da fiscalização da Agetran, Alexandre Pinho, destacou que a largada mais cedo vai colaborar para que o impacto no trânsito seja menor neste ano. “Nosso objetivo é minimizar os transtornos e garantir a segurança de motoristas, atletas e espectadores”, afirmou.

Já o Detran-MS atuará com 14 agentes e 7 viaturas, principalmente na área central e no Parque dos Poderes. A Polícia Militar também estará presente com policiamento a pé e rondas em locais utilizados como estacionamento.

Para facilitar o acesso à arena da maratona, o Parque das Nações Indígenas terá sua abertura antecipada para as 4h. O público poderá usar o estacionamento do Yotedy e atravessar o parque até a Cidade da Maratona.

A Maratona de Campo Grande é a primeira e única prova de 42 km realizada no Mato Grosso do Sul. Além da maratona, os atletas também poderão participar das provas de 5 km, 10 km e meia maratona (21 km). O evento tem se consolidado como importante ferramenta de incentivo ao turismo esportivo na Capital.

“É uma oportunidade para que corredores de fora conheçam Campo Grande e para que os da cidade explorem vias que normalmente não são utilizadas para prática esportiva, especialmente no centro”, destacou a organização.

Apesar dos transtornos temporários no trânsito, a cidade se beneficia com um evento desse porte, que movimenta a economia, promove o esporte e coloca Campo Grande no circuito nacional das grandes corridas de rua.

