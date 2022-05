Manchester City contrata Haaland pelo sonho de ganhar a Champions League

Erling Haaland vai ser jogador do Manchester City a partir da próxima temporada. O clube inglês anunciou hoje (10) um princípio de acordo com atacante após pagar sua multa rescisória junto ao Borussia Dortmund, onde o norueguês ficou por dois anos e meio. O goleador, de 21 anos, assinará até 2027 com o time de Pep Guardiola.

O City anunciou ter “um princípio de acordo” com a agremiação alemã para ter o artilheiro norueguês de 21 anos. Nas duas últimas temporadas, Pep Guardiola tentou contar com um novo camisa 9 e não conseguiu. Desta vez, obteve o jogador da posição mais cobiçado do mercado europeu.

A transação custará, a princípio, US$ 62,8 milhões (R$ 322 milhões). A depender de metas atingidas, o valor poderá saltar mais US$ 12,3 milhões (R$ 63,6 milhões).

O valor total, mesmo que chegue aos US$ 75,1 milhões (R$ 385,7 milhões) é baixo para um jogador que o Dortmund já disse, no passado, ter a intenção de negociar apenas por mais de US$ 100 milhões (R$ 512,6 milhões). No ano passado, o City pagou US$ 123,20 milhões (R$ 631,4 milhões pela cotação de hoje) para tirar Jack Grealish do Aston Villa.

Não computados os valores condicionais por desempenho, Haaland é apenas a décima transação mais cara da história do time inglês – que pertence a empresa ligada à família real dos Emirados Árabes Unidos e já foi acusado de esquemas contábeis e contratos de patrocínio com companhias do mesmo grupo para conseguir driblar o fair play financeiro. Acesse também: Copa do Brasil: Times decidem classificação para as oitavas de final

Confira outras notícias no Facebook

Com informações da Folhapress